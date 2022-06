Le chef du parquet du Tribunal de grande instance hors classe (Tgihc) vient de se prononcer sur les derniers développements consécutifs à l'arrestation le 08 juin 2022 à Dakar de Ousmane Kabiline Diatta,

un membre présumé du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc).

Au détour d’un point de presse qu’il a organisé, le Procureur de la République qui dit respecter ‘’la présomption d'innocence et les droits fondamentaux de la personne mise en cause’’, a donné les raisons qui ont conduit à ‘’l'arrestation de Ousmane Kabiline Diatta’’. Une arrestation, largement médiatisée, qui a conduit à cette sortie médiatique.

‘’De l'économie de la procédure, je tiens à confirmer à l'attention de nos concitoyens, de l'arrestation effective, de la garde à vue et du déférement de Ousmane Kabiline Diatta, haut responsable du Mfdc, était impliqué dans toutes les attaques et les actions de harcèlement menées ces dernières années contre les militaires de l'armée nationale et les populations civiles durant les braquages’’, a déclaré Amady Diouf, le procureur de la République.



Ce qui est conforté par les éléments de l’enquête qui, selon lui, ont permis d’établir que ‘’le parcours de Ousmane Kabiline Diatta, à l'image probablement de ses acolytes en fuite, traduit à coup sûr l'idée d'un individu tenace, déterminé et aguerri par les épreuves et les longues années de combat vécues. Dès lors, il apparaît sous ce rapport comme un individu dangereux représentant une menace pour la paix, la tranquillité et la sécurité publique au même titre que ses acolytes en fuite’’.



M. Diouf, dans ses éclairages, indique avoir recueilli la déclaration du mis en cause qui dit avoir arrêté ses études après son Cefe obtenu à Ziguinchor avant de rejoindre ‘’la base de Diakoumougne où il a reçu une formation aussi bien solide que complète de combattant. Il a déclaré avoir été muté dans différentes bases, notamment à l'état-major de Berkamandinka, au campement de Mandina, à la base de Kassolole où, outre le rôle de combattant, il a servi, comme agent de liaison entre César Atoute Badiane et le commandant de la base de Diakaye. Ses pérégrinations l'ont conduit plus tard à la base de Kourek où il est resté quinze ans avec des figures marquantes de la rébellion telles que Daouda Camara alias Guillaume Soro, Papis Assine et Djib Diatta, homme fort du Fogny’’. Et il précisait, selon toujours le Procureur de la République ; que le sieur Diatta, actuellement entre les mains de la justice ‘’a commandé personnellement le détachement qui a récupéré et lancé l'assaut contre la base de l'état-major de Barkamandika qu'il avait attaqué à revers, selon ses propres déclarations. Il soulignait avoir travaillé avec acharnement à la réunification du mouvement et c'est dans cette perspective qu'il a cherché à installer une base à Vélingara où il avait l'ambition de réunir toutes les factions du Mfdc mais les opérations de reconnaissance de terrain dont il a dû procéder n'ont pas été concluantes’’.



Invité à s'expliquer sur les raisons de sa présence à Dakar, renseigne le chef du parquet, le sieur Diatta ‘’a été très évolutif dans ses explications évoquant d'abord le besoin d'acheter un mouton qui l'a conduit d'abord à Kaolack puis à Dakar en passant par Mbour mais paradoxalement il aurait soutenu auprès de son logeur qu'il était de passage principalement à Dakar pour acheter des chaussures pour ses frères’’. Ce qu’il a assimilé à ‘’des moyens de défense qui n'ont été confortés par aucun élément de la procédure dans la mesure où la personne citée censée lui vendre le mouton a pris la fuite dès l'arrestation du mis en cause et n'a pour le moment pu être retrouvée en dépit des recherches intenses lancées par les enquêteurs. Et il s'y ajoute que le nommé Maurice, l'autre personne évoquée, a tenu lors de son audition des déclarations contradictoires à celles du mis en cause sur bien des points essentiels’’.



Le Procureur dit, au vu de tous ces éléments, avoir demandé aux forces de sécurité, agissant sous son autorité, dans le cadre de la police judiciaire, de poursuivre les investigations avec rigueur et détermination et de lui présenter toutes les personnes impliquées dans cette affaire, en lien avec les rebelles, afin qu'ils répondent de leurs actes.