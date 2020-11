Justice : Me Malick Sall sonne l'ère de la digitalisation du traitement des dossiers.

Les parquetiers sont intervenus autour d'un dispositif moderne de collecte et de traitement de l'information, pour une modernisation des services de parquet, à travers la digitalisation de la chaîne judiciaire.



Selon le ministre de la Justice, « le plan de transformation numérique doit conduire à doter des magistrats d'outils utiles et innovants qui devraient aboutir à une dématérialisation de toute la chaîne pénale ».



Me Malick Sall d’exhorter les différents acteurs de la justice à adopter l'application dénommée table électronique des infractions au profit d'une justice efficace. « L'application Table Electronique des infractions participe à l'élan de modernisation des méthodes de travail des acteurs judiciaires », a assuré le Garde des Sceaux…