Justice : Le syndicat des travailleurs de la justice décrète 2 jours de grève

Le bureau exécutif national du syndicat des travailleurs des la Justice (SYTJUST) repart en grève. Les camarades de Boune Aya Diop ont décidé de décréter 48 heures de grève les 29 et 30 mars comme 2ème plan d'action. Les syndicalistes exigent toujours du Gouvernement l’adoption de divers projet de décret conjointement élaborés par le SYTJUST et plusieurs ministères dans le cadre de la mise en œuvre de la satisfaction des doléances majeures des Travailleurs de la Justice sur lesquelles le gouvernement et le syndicat étaient tombés d’accord.



Tout le travail préalable à leur adoption a été accompli. Seulement, tous ces projets de décrets dorment dans les tiroirs de quelques hauts fonctionnaires qui délibérément s’opposent obstinément à la volonté du gouvernement d’opérer des réformes qui prennent en charge les préoccupations légitimes des travailleurs de la Justice.