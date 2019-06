Justice : Le procureur général requiert 1 an de prison ferme contre Abdoul Mbaye qui parle de scandale

Le procureur général de la Cour d’appel de Dakar a requis 1 an ferme contre Abdoul Mbaye dans le cadre du procès qui l’oppose à son ex-épouse. « Je garde confiance en la Justice de mon pays, a dit Abdoul Mbaye », tout en indiquant que cela ressemblait à de l’acharnement judiciaire. Il a aussi demandé qu’on lui présente « un document faux dont il aurait été l’auteur ». Abdoul Mbaye a aussi parlé de scandale suite au réquisitoire du parquet. Il faut rappeler que l’ancien Premier ministre a été relaxé de tous les chefs d’accusation en première instance. Son ex épouse n’a pas jugé nécessaire de faire appel. C’est plutôt le procureur de la République qui a interjeté appel. Me Bamba Cissé avocat de l’ancien Premier ministre a qualifié l'affaire de procès d'un caprice