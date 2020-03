Justice : Le ministre Me Malick Sall donne des précisions sur la reprise de « certaines audiences » au tribunal de Dakar.

« La décision de suspension est maintenue. Mais, j'avais demandé que les acteurs de la justice se rencontrent pour trouver, ensemble, des modalités pratiques afin que cette décision de suspension soit effective », a précisé le Garde des sceaux.







Selon Me Malick Sall, il y’a des procès qui ne peuvent pas se tenir à huis clos. « Les mesures que le président de la République a prises et que j’ai reprises, ce sont ces mêmes qui ont été prises ailleurs, en France notamment. On a dit, effectivement, que les audiences sont suspendues, mais sauf pour les affaires particulières », clarifie l’autorité judiciaire.







« C’est quoi une affaire particulière?



Par exemple, une audition devant le juge d’instruction, où il n’y a que le juge, l’avocat et la personne mise en cause, on n’a pas besoin de suspendre. Il s'agit là d'un tête-à-tête», a précisé encore le ministre Sall.







Les audiences des tribunaux des référés qui se tiennent à huis clos ne sont pas suspendues, si l’on en croit le Garde des sceaux. Malick Sall de préciser que la suspension d’audiences concerne celles qui nécessitent la présence de toutes les parties et des témoins...