Justice : Le manager de Viviane Ndour arrêté pour trafic de visas, faux et usage de faux...

Djijack Diouf est entre les mains de dame justice. Manager de Viviane Ndour, il a été arrêté par la Brigade de recherche de Colobane en même temps que 4 autres personnes pour trafic de visas, faux et usage de faux. Il s’’agit de M. Mbaye alias petit Mbaye, B. Ndiongue, Kébé et Soumaré.

Tout ce monde-là a été cueilli par les gendarmes à Liberté 6 dans un cybercafé, a appris Dakaractu. C’est d’ailleurs lundi prochain que Djidjack et ses présumés complices seront déférés au parquet, renseignent nos sources.