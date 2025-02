Justice : Le journaliste-chroniqueur Pape Sané libéré, mais reste à la disposition de la justice

Après plusieurs heures d’audition à la Brigade des Affaires Générales (BAG) du Palais de justice de Dakar, le journaliste-chroniqueur Pape Sané a été libéré. Cependant, selon nos informations, le chroniqueur de Walfadjri reste à la disposition de la justice pour d’éventuelles suites judiciaires.



Pour rappel, Pape Sané a été convoqué ce lundi à la Division des Investigations Criminelles (DIC) avant d’être conduit à la BAG pour une audition. Sa convocation fait suite à des révélations qu’il a faites lors d’une émission sur Walf TV, concernant un scandale supposé impliquant des milliards et mettant en cause un homme d’affaires et un ministre de la République.