Justice : Le Garde des sceaux ignore encore le Sytjust et s’accorde avec le SYNTES/Justice sur leurs principaux points de revendications

Ce jeudi 16 juillet 2020, le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, Maître Malick SALL a reçu, le Syndicat des Travailleurs en Education spécialisée du Ministère de la Justice (SYNTES/Justice), à sa demande, à l’effet de passer en revue la situation qui prévaut dans le secteur.

Selon un communiqué des services du ministre, après un large tour d’horizon, à l’issue de la présentation du Secrétaire général du syndicat, Monsieur Baba Lyssa NDIAYE et de discussions franches autour des questions sur le fonctionnement régulier du service public de la Justice, aux conditions de vie des travailleurs, au recrutement des éducateurs spécialisés, à la gestion des carrières, et enfin à la situation des vacataires, les parties ont trouvé un accord sur les principaux points de revendications posés par le Syndicat et entrepris de soumettre les autres points à l’examen d’un comité ad hoc mis en place et qui doit livrer les conclusions de ses travaux au plus tard dans trois semaines.Le Garde des Sceaux, selon la même source, a apporté toutes les informations et précisions nécessaires et a conforté le syndicat sur certaines revendications légitimes, notamment en ce qui concerne le fonds commun, l’indemnité de judicature et la prise en charge des vacataires. Le ministre a indiqué que son ambition est de renforcer les acquis des travailleurs et a réitéré ses bonnes dispositions à instaurer un climat apaisé avec tous les partenaires sociaux.Le SYNTES/Justice s’est félicité des résultats de la rencontre, a salué l’esprit d’ouverture du Garde des Sceaux, ses bonnes dispositions envers les partenaires sociaux et s’est engagé à sensibiliser la base ainsi qu’à poursuivre, en toute responsabilité, son engagement pour le service public de la Justice, renseigne le document. Les deux parties, conclut il, ont convenu de se retrouver à la fin des travaux du comité ad hoc pour une prise en charge rapide des préoccupations.De l’autre côté le Bureau Exécutif National (BEN) du Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) a décrété 48 heures de grève renouvelables couvrant les jeudi 16 et vendredi 17 juillet 2020. Bouclant ainsi un mois de grève...