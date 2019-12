Justice / Le Garde des sceaux : « La prison, c’est un endroit pour construire, pas pour détruire… »

La technologie et les différents moyens auxquels sera confrontée l’administration pénitentiaire va donner un nouvel air à l’environnement carcéral. C’est du moins l’avis du ministre de la Justice, Me Malick Sall, qui effectuait une visite de stand, en tant que Garde des sceaux, à la Foire internationale de Dakar (Fidak). Ce, dans le cadre de l’édition 2019 de cette rencontre.



‘’Nous allons faire de telle sorte que ceux qui sont détenus en prison soient dans des conditions de maintenance appréciables et bien recadrées. Dès lors, il faut savoir que la prison n’est pas un lieu de perdition et de destruction. Bien au contraire, elle doit être un lieu où la socialisation et le sens du travail dominer’’, a confié le ministre de la Justice.



Mieux, Me Malick Sall estime qu’à travers ces textes et cette technologie innovante, ‘’il y aura moins de prisonniers et que l’administration pénitentiaire travaille dans d’excellentes conditions.