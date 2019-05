Justice : Le Bénin crée le délit de « charlatanisme contre l’Etat »

On verra tout en Afrique. Tenez, dans le cadre des violences survenues à Cotonou les 1er et 2 mai dernier, plusieurs personnes présumées fauteurs de trou- bles ont été présentées au juge au Tribunal de première instance de Cotonou, mardi 28 mai.

Et vous savez quoi ? L’un des mis en cause est poursuivi pour... «charlatanisme contre l’Etat».

D'après l’accusation, il aurait convoqué les esprits pour atteindre mystiquement l'Etat. Patrice Talon est franchement en passe de devenir un Yaya Jammeh en puissance...