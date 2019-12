Justice : La FIFA dépose une plainte contre Sepp Blatter et Michel Platini

La Fifa a annoncé une plainte qui a été officiellement déposé ce lundi. Il s’agit précisément de deux plaintes contre Sepp Blatter, ancien président de la FIFA et son ancien vice-président, Michel Platini, afin qu’ils lui (A la FIFA) restituent deux millions de francs suisses (environ 1,2 milliard de francs CFA) « indûment » perçus.



« Cela fait suite à la résolution unanime récemment adoptée par la commission de la gouvernance de la Fifa », affirme l’administrateur du football mondial dans un communiqué. » Renseigne le communiqué. Les plaintes sont déposées auprès des juridictions suisses.



Selon le texte, la Fifa estime, qu’en vertu de cette résolution, « d’avoir essayer de récupérer les fonds illégalement versés par un ancien officiel à un autre. » S’ils sont récupérés, les fonds réclamés à Joseph Blatter et Michel Platini seront entièrement réinjectés dans le développement du football où l’argent aurait dû aller en premier lieu, assure la Fifa.



Ce versement a valu aux ex-dirigeants de l’organisation une interdiction d’exercer toute activité liée au football, de six ans pour M. Blatter, et de quatre ans pour M. Platini.



En 2015, la justice suisse avait ouvert une procédure pénale visant l’ex-président de la Fifa. Michel Platini était cité dans cette procédure comme témoin assisté.



La suspension de ce dernier, ancien président de l’UEFA, qui dit avoir perçu légalement le virement effectué pour la Fifa, a pris fin en octobre dernier.



