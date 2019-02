Justice : La Cour d'Appel de Ziguinchor se renforce avec quatre juges suppléants de 2ème échelon

La Cour d'appel de Ziguinchor s'est renforcée de quatre autre juges suppléants. Il s'agit de Madiop Diagne, Modou Seck, Ansoumane Sambakhé, Papa Yaya Barry. Ils ont prêté serment ce mercredi à la Cour d'appel.

Le ministère public représenté par le Procureur Général, Assane Ndiaye a rappelé aux nouveaux juges la tâche et missions difficiles qui les attendent. C'est pourquoi il les a invité à ne dire que le droit. Avant leur prestation de serment, et conformément à la loi, il a ordonné la lecture par le Greffier en chef du décret n°2018-2116 du 12 décembre 2018 pourtant nomination de juges suppléants de 2ème échelon dans le ressort de la Cour d'appel de Ziguinchor et de l'ordonnance n°001 du 21 janvier 2019 du premier président de la Cour d'appel de Ziguinchor, affectant les juges suppléants dans les juridictions du ressort...