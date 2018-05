Justice : Discussions en cours avec les notaires pour remédier au manque de charges disponibles

Suite à l’interpellation du ministre de la justice sur la pénurie de charges disponibles pour les notaires, ce dernier s’est exprimé sur la question à l’occasion de l’atelier de validation de la lettre de politique sectorielle du ministère de la justice. Une cinquantaine de notaires, dont 22 sortis du concours organisé en 2014 par le président Macky Sall et le reste recruté bien avant ce concours, réclament l'affectation de leurs charges. Tâche qui n’est pas facile selon le ministre de la justice, car le nombre de charges disponibles s’avère insuffisant pour satisfaire la demande. Cependant, il propose une alternative démocratique et méritocratique consistant en l’annualisation du concours des notaires. Sachant que cet examen a été fait une seule et unique fois en 2014.



Ainsi, Ismaïla Madior Fall a convoqué une rencontre dans les prochains jours à la Chambre des notaires. Une occasion pour les concernés d’élargir la discussion et de trouver une solution à la problématique...