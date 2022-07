Justice : Cheikh Oumar Diagne est libre !

Après trois mois d’emprisonnement, l’enseignant-chercheur et membre fondateur de And Sam Jokko Yi vient d’être libéré. Après avoir été entendu par le juge du 2e cabinet sur le fond du dossier, Cheikh Oumar Diagne, va retrouver sa famille suite à la demande de liberté provisoire introduite par ses avocats.



L’ancien du Centre de Recherche et d'Etude en Stratégie, Finance et Administration a été placé sous mandat de dépôt il y’a trois mois pour diffamation et injures publiques présumées, suite à une plainte du député, Me Djibril War.