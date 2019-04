Justice : «Boy djinné» prend un an pour évasion et sera fixé sur leur sort pour les délits de vol le 15 mai prochain

Le délibéré est tombé hier, mardi 16 avril 2019. Baye Modou Fall alias «Boy djinné» a été condamné à 1 an de prison ferme pour évasion. Son complice Moustapha Sow a écopé de 8 mois. Profitant d’une altercation entre détenus, ils s’étaient évadés, le 20 janvier 2016, de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel. «Boy Djinné» et ses 12 co-accusés ont aussi comparu hier à la barre de la chambre criminelle pour répondre des chefs d’association de malfaiteurs, de vol en réunion avec usage d’arme, de faux et usage de faux, et d’agression. L’affaire n’a pas été débattue au fond, car l’avocat de la partie civile a demandé le renvoi du dossier pour pouvoir mieux s’en imprégner. Ainsi, les accusés vont devoir prendre leur mal en patience puisque le procès a été renvoyé au 15 mai prochain informe « l’As »