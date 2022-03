Justice : B. Mbaye hypnotise une femme mariée, abuse d'elle et la menace de publier ses photos intimes.

Placé sous mandat de dépôt depuis le 18 mars, le prévenu Babacar Mbaye avoue avoir pris des deux photos avec le consentement de la dame. "Je ne l'ai jamais menacé de publier les images. Je l'ai conduite chez un marabout à deux reprises et on partait ensemble. Elle était ma copine. Et la partie civile m'avait dit qu'elle avait divorcé depuis la fête de Tabaski avec son mari. Quelque temps après, elle me dit qu'elle voulait retourner avec son mari. Par la suite, elle m'a proposé de trouver une chambre pour qu'on puisse continuer notre relation en cachette. Car son époux venait chez elle tous les 15 jours", se dédouane-t-il.



Prenant la parole, le parquet lui rappelle que les policiers l'ont trouvé devant la porte de la dame. Et vous l'aviez menacé de défoncer la porte.



À son tour, la plaignante, Mame Boye Ndiaye, déclare avoir connu le prévenu par l'intermédiaire de sa colocataire. "Il m'avait dit qu'il allait m'aider à me réconcilier avec mon mari. Il a appelé un marabout devant moi. Et le lendemain, il m'y conduisit. Le marabout m'a réclamé 30.000 francs Cfa pour l'achat de deux poulets. Mais c'est lui qui avait versé les 30.000 francs au marabout. Quelques jours plus tard, il commence à me remettre de l'eau bénite en me disant que c'est le marabout qui le lui a donné", narre-t-elle, avant d'ajouter : "Subitement, on s'est rapproché et j'ai commencé à faire avec lui des choses que je n'aurai jamais dû faire. Je n'étais plus lucide. J'ai fait 11 ans de mariage".



Selon elle, le prévenu savait qu'il allait reprendre ses esprits tôt ou tard, raison pour laquelle il l'a photographiée à son insu. La partie civile explique qu'elle avait même changé de puce pour se débarrasser de lui. "Mais il me faisait chanter avec les photos. Le jour de son arrestation, il a insisté pour que je lui ouvre la porte, tout en me menaçant de diffuser les images", déclare-t-elle. Par la suite, la requérante a alerté la police. "Je lui ai remis deux fois 100.000 francs et mes boucles d'oreilles en or. J'étais nue sur les photos", dit-elle.



Pour Me Oumar Diallo, la dégradation des mœurs a atteint son paroxysme au Sénégal. "Elle était en instance de divorce, mais elle s'est réconciliée avec son mari. C'est ce dernier qui m'a même constitué. Il a connu le prévenu par l'intermédiaire de son colocataire. Il l'a conduit chez un marabout au Lac Rose avant de commencer à lui donner des potions magiques", a souligné la robe noire qui admet qu'il y a des choses qui sont très difficiles à prouver scientifiquement. On est en Afrique. "Ma cliente a dit qu'elle n'était pas en possession de toutes ses facultés. Aucune image n'a été retrouvée dans le téléphone de ma cliente". Pour l'avocat de la partie civile, même s'il n'a pas fait des actes de charlatanisme. Il a posé des actes de complicité de charlatanisme. Sur ce, Me Diallo demande la somme de 5 millions de nos francs pour réparation. Selon lui, le préjudice est à la fois moral et matériel. "Il a fini de ternir l'image de ma cliente", dit-il.



Invité à faire son réquisitoire, le substitut du procureur a souligné que les faits sont choquants. Mais cela ne choque pas le prévenu qui estime que c’est quelque chose de normal. "C'est un vendeur d’illusion qui disait être capable de faire réconcilier la dame avec son mari. Il a mis en rapport le charlatan et la dame. Il a aidé le charlatan", a relevé le parquet, qui demande de disqualifier les faits en complicité de charlatanisme. Concernant la collecte, les photos étaient dans une clé USB. Elle ne jouissait pas de ses facultés lors de leur relation intime.



Le prévenu a gardé les images pour la faire chanter. "Les enquêteurs l'ont trouvé en train de taper avec insistance à la porte tout en intimant l'ordre à la partie civile de lui ouvrir. Il a détenu les images pour avoir des faveurs sexuelles de la part de la partie civile", indique le maître des poursuites. Suffisant pour lui de requérir 6 mois de prison ferme contre le mis en cause.



Assurant la défense du prévenu, Me Tafsir Abdoul Thioye plaide pour la relaxe pure et simple de son client. Le jugement sera rendu le 5 avril prochain.