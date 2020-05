Justice / Après 10 ans à Mbour, le président Thierno Niang migre vers Dakar : Le procureur Youssoupha Diallo à l'Ofnac...

À l'image de tout le Sénégal, la famille judiciaire de Mbour n'est pas épargnée par ce large mouvement noté en son sein. Le président Thierno Niang qui a passé dix ans dans le département de Mbour a été muté à Dakar. Thierno Niang avait baptisé le tribunal de grande instance de Mbour après avoir passé 07ans voir 08 ans (2010/fin 2017) au tribunal d'instance.

Depuis 2017, Thierno Niang est à la tête du tribunal de Grande instance de Mbour. Le magistrat a eu à gérer le proces le plus célèbre et compliqué à savoir celui de Madinatoul Salam, en l’occurrence celui de feu Cheikh Béthio Thioune. Désormais Thierno Niang est muté à Dakar comme président de chambre à la cour d'appel. Il sera remplacé par Pierre Tine, ex président du tribunal de Grande instance de la capitale du Fouladou (Kolda)



Le procureur Youssoupha Diallo du TGI de Mbour atterrit à l'Ofnac...



Même s'il n'y a pas duré, le Procureur du tribunal de Grande instance de Mbour pour ne pas le nommer Youssoupha Diallo, très vite reconnu à Mbour à cause du proces de feu Cheikh Béthio Thioune ou il s’est particulièrement fait remarquer va migrer à l'Ofnac. Elias Abdoulaye Diop précédemment en service à l'administration centrale du ministère de la justice va gérer désormais le redoutable poste de procureur du tribunal de Grande instance de Mbour.