Jugé le 20 décembre par la Cour suprême : Comme Karim Wade, Khalifa Sall ne court-il pas le risque d'être disqualifié pour la présidentielle 2019?

Khalifa Sall sera finalement fixé sur son sort le 20 décembre prochain à 10h. Le Quotidien nous apprend que son dossier a été retenu dans le rôle d'audience publique de la Chambre criminelle de la Cour suprême, à la suite du pourvoi en cassation introduit par ses avocats. Ce, après la confirmation de sa condamnation à cinq ans de prison ferme, assortie d'une amende de 5 millions de francs CFA dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar.



Si une décision de la Cour suprême défavorable à l'ancien édile intervenait avant le démarrage du dépôt des dossiers de candidature, il courrait des risques d'une irrecevabilité ou d'une invalidation. Et le socialiste pourrait être dans le même cas que le libéral Karim Wade : des risques de perte de ses droits civils et politiques. Et c'est aussi parce que si l'ancien Maire est débouté par la CS, "la décision pourrait bien être notifiée au Conseil constitutionnel". À noter qu'à la date du 20 décembre, il restera quatre jours pour la clôture des dépôts des candidatures.



Le procès de Khalifa Sall devant la Cour suprême est donc redouté par les khalifistes qui dénoncent un "empressement" dans l'instruction de ce dossier. "Khalifa Ababacar Sall doit renoncer à sa candidature sinon le procès devant la Cour suprême va être programmé en vue de le faire condamner définitivement avant le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. Nous interpellons également les autorités religieuses, les organisations de la Société civile et les représentations diplomatiques sur cette empressement de la Justice que rien ne justifie, sinon la confirmation que la procédure contre Khalifa Ababacar Sall est une affaire purement politique montée par le pouvoir en place et exécutée par une justice aux ordres", alertait Taxawu senegaal il y a deux semaines...