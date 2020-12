Judo : Mbagnick Ndiaye conserve son titre de champion d'Afrique, Monica Sagna en bronze.

Le champion d'Afrique de judo de plus de 100 kg, Mbagnick Ndiaye (24 ans) a conservé son titre sur les tatamis d'Antananarivo (Madagascar) lors des championnats d'Afrique 2020. Champion d'Afrique des +100 kg en 2019 au Cap (Afrique du Sud), Mbagnick Ndiaye qui avait enchaîné avec une médaille d'or aux jeux africains 2019 de Rabat, continue de dominer la catégorie des lourds.



Chez les dames, Monica Sagna a tiré son épingle du jeu en décrochant la médaille de bronze dans la catégorie des +78 kg. Le Sénégal compte 8 judokas dans ce tournoi avec 5 hommes et 3 femmes. Le bilan provisoire côté Sénegalais fait état de deux médailles (Une en or et une en bronze.)



Mbagnick Ndiaye a pour le moment gagné la seule et unique médaille d'or individuelle sénégalaise en attendant les compétitions par équipes prévues ce dimanche.