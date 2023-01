Jt de la semaine: destitution Aminata Touré, affaire sweet beauté au menu.

L’actualité de la semaine a été très agitée par l’affaire dite Sweet beauté impliquant le président du Pastef-les patriotes, Ousmane Sonko, l’exclusion de Aminata Touré de l’Assemblée nationale ainsi que les attaques sur l’appareil judiciaire et ses acteurs.



Destitution de Aminata Touré de son siège parlementaire par le bureau de l’Assemblée nationale, la candidate à la présidentielle de 2024 ne compte pas se laisser faire. Elle promet de se battre jusqu’à son dernier souffle pour faire face à ce qu’elle qualifie d’injuste à son encontre.



Attaques répétées contre les acteurs de la justice, le Chef de l’Etat, Macky Sall met en garde et entend défendre avec fermeté la justice et les magistrats. Il a présidé lundi la cérémonie solennelle de rentrée des cours et tribunaux.



Affaire sweet beauty, l’ancien procureur Serigne Bassirou Guèye a livré sa part de vérité dans ce dossier. Accusé par Ousmane Sonko d’être impliqué dans un complot d’Etat contre sa personne, le magistrat a apporté des clarifications sur cette affaire et réfute la falsification du Pv d’enquête interne de la gendarmerie….