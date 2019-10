Joyeux anniversaire à un africain d'exception : Youssou Ndour .

Nos chemins se sont croisés pour la première fois lors d'une matinée du 25 Avril 2004 Journée Mondiale de lutte contre le Paludisme.



C'était à Bokediawè dans le Fouta.



Entre temps nos relations prendront plusieurs tournures : rapports cordiaux corrects, relations professionnelles intenses pleines d'enseignements et d'expériences dans les 4 coins du globe.



Et puis et enfin une fraternité entière.

Je m'abstiens de parler de la facette connue et reconnue de l'homme (musicien artiste) pour dire que Youssou Ndour est un homme de son temps disposant d'une vaste culture générale et d'une parfaite connaissance de notre société notamment les forces qui l'inspirent et les postures qu'elle rejette .

Son patriotisme sénégalais et africain est à fleur de peau.



A preuve la mobilisation exceptionnelle que Youssou Ndour avait réussie le 6 Juillet 2007 à l'ouverture du Festival de Jazz de Montreux en Suisse pour alerter sur le génocide au Darfour et sa voix fut largement entendue par l'ONU.

Les exemples font foison comme l'annulation de sa tournée américaine c'était le 13 Mars 2003 pour protester contre les bombardement américains sur l'IRAK.



Bref Youssou Ndour est un Citoyen du Monde Je peux en témoigner.



Maodo Malick Mbaye