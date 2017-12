Joyeux anniversaire Mr le Président ! (Par Maodo Maliick Mbaye citoyen sénégalais)

C'est un exercice qui ne m'est pas familier mais cest un honneur et un privillege suprême que je m'accorde: souhaiter joyeux aniversaire à un Président de la Republique. Dans le tamis grisé où je secoue ma mémoire je vois tout: l'accessoire et l'essentiel. Je préfère retenir l'essentiel c'est à dire le sentiment d'une première rencontre qui a donné une direction à ma vie.

Je sais ce que je vous dois.

Et ce n'est ni matériel encore moins pécuniaire mais plutôt moral.



C'est ce sentiment que je confie au bon Dieu en lui priant de vous donner santé de fer, longue vie , bonheur , réussite à tout. Que le Tout-puissant continue de vous accorder cette haute idée que vous avez de votre mission à la tête du pays qui est un sacerdoce et non une sinécure. Cette idée qui se nourrit d'une conviction fortifiée par votre expérience personnelle du pouvoir , sa grande fragilité et son extrême complexité.



Je prie pour que tant d'engagement et de don de soi ne soient pas vains.



Excellence ! Notre responsabilité , nous qui vous accompagnons est grande car vous êtes le symbole de notre identité collective nationale . Je m'explique:



Né en milieu Sérère de père et de mère Al pular du Fouta.

Père d'enfants métis ( Sérère- Al pular-woloff) qu'il tiennent de leur maman: une saint louisienne d'ethnie wolof.

Parlant plusieurs langues locales , vous faites la synthèse des caractéristiques de notre cohésion nationale.

Votre trajectoire est un kaléidoscope éblouissant de l'histoire du Sénégal .

Votre identité s'est construite au sein de milieux extrêmement hétérogènes mais unifiés .



Tout ceci augmente davantage votre responsabilité devant l'histoire et le peuple . En plus d'être le choix d'un Senegal souverain , et mâture mais profondément jaloux de sa stabilité et de sa cohésion.



Heureusement que vous en êtes pleinement conscient.



Joyeux anniversaire Mr le Président .