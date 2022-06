Le ministre en charge du PSE a pris part ce matin, à Kaolack, à l'ouverture des Journées portes ouvertes de l'agropole centre.



Abdou Karim Fofana est revenu dans son discours sur le rôle du Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Émergent (PSE) dans le cadre de la structuration technique et financière dudit projet.



Abdou Karim Fofana dira que " les agropoles sont une réponse pertinente et viable aux problématiques structurelles de valorisation de nos produits agricoles". Et que "ce projet revêt une grande importance pour le développement socio-économique du Sénégal".



À le croire, ces journées portes ouvertes permettent de rassembler toute l'expertise et l'expérience requises pour susciter des échanges féconds autour des enjeux et défis liés à la mise en service de l'agropole centre...