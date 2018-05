Journées nationales des sapeurs pompiers : « Nous sommes présents dans les toutes capitales régionales et 31 capitales départementales » (Victor Tine)

Le commandant de la brigade nationale des sapeurs a déclaré que les journées portes ouvertes leur permet de faire l'évaluation des importants efforts consentis par l’État du Sénégal dans l’équipement et la modernisation de la brigade. Selon lui, ils sont présents dans toutes les régions et dans certains sites d’importance et au plan de l’équipement il y’a des avancées significatives. Ainsi, à partir de Septembre, 137 véhicules et engins spécialisés d’un montant de 26 milliards de FCFA seront réceptionnés...