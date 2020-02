Journées culturelles Sainte Bernadette : Zahra Iyane Thiam incite les enfants à persévérer dans l’excellence.

Perpétuant la tradition, l’école Sainte Bernadette de Sicap Baobab de Dakar a célébré son 60 ème anniversaire à travers la fête de la Sainte Bernadette ce 18 Février.



Pour cette année, la marraine est la ministre de la micro-finance et de l’économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam. Elle est venue, en tant que femme luttant pour l’épanouissement des enfants, mais aussi en tant qu’habitant des Sicap. Les enfants vont être sensibilisés cette année, à travers le thème : « Porter toujours plus haut le flambeau de l’excellence ».



L’école Sainte Bernadette a toujours été une référence dans le culte de l’excellence. Au niveau de notre inspection, l’IEF des Almadies, les cours Sainte Bernadette se classent chaque année parmi les écoles ayant obtenu les meilleurs résultats aux examens.



La ministre de la micro-finance s’est réjouie de ce niveau d’évolution des élèves de Sainte Bernadette et a lancé parallèlement un message fort relatif dans un contexte où les enfants se trouvent souvent victimes de violences et d’actes inhumains.