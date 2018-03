Journées Internationales des Sciences de la Terre : Le patrimoine géologique sénégalais revisité

En marge des journées internationales des Sciences de la Terre ouvertes les 17 et 21 mars, le ministère des Mines et de la Géologie a organisé une excursion géologique au niveau des Mamelles. Le thème retenu pour cette rencontre est la géoressource et la résilience des populations dans l’espace francophone. Selon la ministre Aïssatou Sophie Gladima Siby, ce cadre de partage permet de mesurer le développement économique du pays à travers ses ressources géologiques. L’objectif visé par ses journées est de pousser les jeunes à embrasser davantage les sciences géologiques. En outre, la ministre de souligner que de nombreux défis doivent être relevés pour la protection et la valorisation du patrimoine géologique sénégalais.