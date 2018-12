Journée nationale du patrimoine - Abdou Latif Coulibaly (ministre de la culture) : « Nous pouvons atteindre les objectifs de développement grâce à la culture »

Ce vendredi 28 décembre marque la célébration de la journée nationale du patrimoine au niveau du Monument de la Renaissance Africaine avec la présence effective du ministre de la culture. Le thème porte sur « l’identité culturelle : socle de la renaissance africaine ». La culture sénégalaise n’est pas seulement un patrimoine, mais un levier économique. « Elle occupe une place de choix dans la mise en œuvre des politiques publiques et en particulier, des politiques culturelles. Ce qui fait du Sénégal le premier pays africain à organiser le festival mondial des arts nègres en 1966 », a déclaré Abdou Latif Coulibaly. On peut aussi noter la présence dans cette cérémonie, de quelques représentants du bureau régional de l’Unesco, du directeur du patrimoine et enfin, inévitablement, de Racine Senghor, administrateur du monument.