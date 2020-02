Journée nationale des transporteurs : Le président Macky Sall marque son soutien aux initiatives du CETUD en faveur de la modernisation des transports publics urbains.

Le président de la République, Macky Sall, a présidé ce samedi 15 Février 2020, la journée nationale des transporteurs. Après avoir salué le comportement responsable des opérateurs de transport aux côtés de l’État, dans le respect des remboursements avec un taux de recouvrement aujourd’hui très satisfaisant, le Président de la République les exhorte à s'engager aux côtés de l'État dans le respect de l’application des conventions collectives afin d’accélérer la professionnalisation du secteur. Le chef de l'État veut ainsi compter sur la CETUD "pour qu’ensemble nous puissions venir à bout de la contractualisation et de l’insécurité routière par la promotion de comportements responsables sur nos routes." Ainsi, dira le chef de l'État, les services compétents continueront de prendre toutes les dispositions pour accompagner les transporteurs dans cette volonté de l’État de mettre à disposition des citoyens un service de transport de qualité et fiable. "Cette dynamique sera davantage accrue avec les réformes engagées, notamment l’avènement des transports de masse à Dakar, je veux nommer le TER et le BRT", a t-il indiqué.



Occasion pour Macky Sall d'annoncer qu’une restructuration globale des transports publics est en préparation avec l’introduction des transports de masse. Le BRT et le TER, dira Macky Sall, "devront agir comme un accélérateur de la professionnalisation du sous-secteur et de sa modernisation, le rôle des opérateurs locaux, Dakar Dem Dikk et AFTU, devra ainsi être consolidé par le CETUD." Pour accompagner toutes ces innovations, il est nécessaire, selon le président de la République de donner une nouvelle orientation à la gouvernance du secteur, articulée autour de quatre axes de modernisation :



- l’instauration d’une loi d’orientation tenant compte des nouveaux modes de transports collectifs modernes de dernière génération ;



- le renforcement de la dimension réglementaire à la politique de rajeunissement du parc automobile du transport routier ;



- l’organisation du secteur pour le rendre plus compétitif ;



- la lutte plus vigoureuse contre l’insécurité routière.

Au demeurant cette modernisation sera irriguée par des initiatives en faveur de la transition numérique et écologique à travers :



- la maitrise de l’information et des données statistiques afin d’asseoir une « mobilité intelligente » impliquant la mise en place de systèmes modernes de réservation, de paiement et d’informations à temps réels ;



- l’application de mesures incitatives et de dispositifs de régulation favorisant la mise en place d’infrastructures et de services de qualité, résilients et durable en vue de réduire voire annihiler l’empreinte carbone du sous-secteur.

Dans cette perspective, le président de la République M. Macky Sall a vivement félicité et marqué son soutien aux initiatives du CETUD qui portent sur les projets pilote de mise en place d’une plateforme numérique d’intégration des données du réseau de transport public à Dakar ainsi que le développement d’un système d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs. À ce titre, Macky Sall encourage l’introduction de véhicules avec une meilleure exigence environnementale, "conformément à nos engagements internationaux pour l’amélioration de la qualité l’air."