Journée nationale de l'éducation des filles à Gnith (Dagana) : Les meilleures élèves primées.

La 3e édition de la journée nationale de l'éducation des filles a été bien vécue dans la Commune de Gnith, dans le département de Dagana. Cette manifestation initiée par l'Association "And Suxaali Walo" (ASWA) a vu la participation de nombreuses autorités comme le Maire de la dite localité, Adama Sarr, Madame Fatou Sidibé Guèye, Directrice du FESNAC (marraine) et bien d'autres invités de marque. Au cours de la cérémonie, les meilleures filles du Collège d'Enseignement Moyen (CEM) de Gnith ont été primées.



À cette occasion, Adama Diaw dit Diaw Fara, le Président de l'ASWA, a invité cette catégorie sociale (les filles) à redoubler d'efforts pour rester à l'école et y réussir.



Le jeune apériste n'a pas manqué aussi l'occasion pour égrener un chapelet de doléances comme l'érection de cet établissement scolaire en lycée, la construction du mur de clôture, mais aussi la dotation en équipements modernes comme une photocopieuse, etc. Pour lui, c'est un moyen qui permet aussi d'encourager les jeunes filles à poursuivre les études. Diaw Fara de faire savoir que beaucoup d'entre elles sont souvent en rupture de ban, une fois le BFEM en poche, faute de tuteurs à Saint-Louis, Dagana ou à Dakar.



Voulant persévérer au service de l'éducation, la santé, l'autonomisation des femmes au niveau de sa localité, Diaw Fara interpelle également les autorités pour mieux le soutenir pour l'atteinte des objectifs fixés. Il plaide pour que les entreprises bien établies au niveau de son terroir comme West Africa Farm, SenEau, Sones, interviennent pour soutenir le système éducatif au niveau de leur localité.