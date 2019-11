Journée nationale de l’éducation des filles : Mme Amy Sarr Fall directrice d’Intelligence magazine, marraine du réseau des femmes enseignantes de Kolda.

Le réseau des femmes enseignantes de Kolda a célébré ce lundi 11 novembre, la journée nationale de l’éducation des filles, au lycée Alpha Molo Baldé. Et elles ont voulu marquer cette journée en ayant comme marraine la directrice d’Intelligence magazine, Mme Amy Sarr Fall. Le réseau a choisi cette dame comme modèle pour les jeunes filles afin de les encourager à étudier et de leur montrer qu’il est très possible qu’une fille réussisse à l’école.



À cette occasion, la marraine Amy Sarr Fall s’est adressée aux jeunes filles en ces termes : « je suis l’invitée du réseau des femmes enseignantes de Kolda parce que le taux de déperdition scolaire, les grossesses et mariages précoces est important chez les jeunes filles. Mais également, nous encourageons la scolarisation des filles en leur montrant qu’elles ont un énorme potentiel. D’ailleurs, je suis venue de Dakar en passant par Ziguinchor uniquement pour répondre l’appel du réseau pour encourager les filles. Nous avons fait la même chose à Mbacké en offrant des kits scolaires aux filles pour stimuler le goût de l’école davantage. C’est pourquoi, je m’active pour promouvoir l’école », soutient-elle.



Dans la foulée, elle expliquera les bonnes raisons de l’école « si ce n’était pas l’école je ne pense pas que je serais arrivée là où j’en suis aujourd’hui. Donc, ne pas envoyer les filles à l’école, pour moi, c’est refuser le développement. Il faut les éduquer et non les renvoyer hors de l’école pour des intérêts personnels des parents. Ce sont toutes ces raisons qui font que je tenais à être présente aux côtés des femmes du réseau afin de dire aux parents, aux filles que c’est possible pour une fille de réussir. »



La cérémonie s’est terminée par une remise de kits scolaires mis en place par le réseau des femmes enseignantes qui ont été remis symboliquement par la marraine en présence de l’inspecteur d’académie de Kolda, Mamadou Goudiaby. Le réseau a récompensé du CP à la terminale en passant par tous les collèges et lycées du département.