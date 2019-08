Journée nationale de l’arbre : Plus de 13 millions de plants mobilisés aptes à être mis sous terre

La journée nationale de l’arbre a été lancée ce 4 août à Lompoul, dans le département de Kébémer (région de Louga) sous la présidence effective du ministre de l’environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall. À travers cette journée est entamée une campagne de reboisement qui vient concrétiser un aspect important de la nouvelle politique forestière mettant en exergue la promotion et le développement de la foresterie urbaine. Pour la présente édition 2019, plus de 13 millions de plants sont mobilisés par le service forestier, les collectivités territoriales, les opérateurs privés, les associations de jeunes entre autres organisations.

Cette production devrait satisfaire l’initiative, a soutenu le ministre de l’environnement et du développement durable.

Selon Abdou Karim Sall, à travers l’initiative ‘’ville verte, un mois une commune’’, il s’agira d’accompagner les collectivités territoriales dans l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes de reverdissement pour garantir un équilibre socio-écologique et une amélioration du cadre de vie des différentes agglomérations du Sénégal...