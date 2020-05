Journée mondiale sans tabac : La cigarette augmente une forme sévère de la covid-19.

Selon le ministre de la santé et de l’action sociale, il a été officiellement prouvé que le tabagisme augmente le risque de développer une forme sévère de la Covid-19. Des complications comme la détresse respiratoire pouvant entraîner la mort des patients infectés.







Par conséquent, une attention particulière, selon Abdoulaye Diouf Sarr, doit être portée sur le tabagisme particulièrement auprès de la jeune population singulièrement vulnérable. « Aujourd’hui, dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, il est bon de rappeler que le tabac est source potentielle de contamination du fumeur et facteur de transmission communautaire de la maladie ».



En effet, la dernière enquête nationale sur le tabagisme des jeunes, menée en 2013 (GYTS), révèle une tendance à l’augmentation du tabagisme au Sénégal chez les filles âgées de 13 à 15 ans autour de11,5% et un taux de 18,5% chez les jeunes garçons de la même tranche d’âge.







Par ailleurs, chez les adultes, l’enquête menée en 2015 (GATS) a révélé qu’un demi-million d’adultes (6,0%) utilise les produits du tabac avec 11,0% d’hommes et 1,2% de femmes. Cette prévalence du tabagisme chez les jeunes et les adultes constitue une alerte pour une plus forte mobilisation en vue d’accélérer la mise en œuvre de notre plan stratégique national de lutte contre le tabac.







Cette année, selon Abdoulaye Diouf Sarr, la journée mondiale sans tabac revêt un caractère singulier d’une part par son thème officiel : « Protéger les jeunes contre les manipulations de l’industrie et les empêcher de consommer du tabac et de la nicotine » et d’autre part, par le contexte actuel de la crise du Covid-19.







Le ministre de la santé a ainsi manifesté son soutien à la lutte antitabac confiée au Programme National de Lutte contre le Tabac ainsi qu’à toutes les parties prenantes à la lutte pour la protection de notre jeune génération contre les méfaits du tabagisme.







Le Sénégal a fait de grandes avancées en matière de législation, de prévention et de protection des jeunes contre le tabagisme. C’est le cas de l’interdiction de la vente de tabac par les mineurs et aux mineurs, Cette interdiction va également de la publicité en faveur du tabac et la vente de tabac à moins de 200 mètres des établissements scolaires. Le Sénégal à l’instar de la communauté internationale a célébré ce 31 Mai la Journée Mondiale Sans Tabac.







Le tabac qui, il faudrait le rappeler, est la première cause de mortalité évitable dans le monde. Il tue plus de huit (8) millions de personnes, chaque année dans le monde. Plus de sept (7) millions d'entre elles sont des consommateurs ou d'anciens consommateurs et environ un million et demi (1,2 million) de non-fumeurs sont involontairement exposés à la fumée.