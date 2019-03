Journée mondiale du théâtre : Mboro prête à accueillir la 10ème édition.

En prélude à la journée mondiale du théâtre, la direction des Arts a tracé sa feuille de route et débute ses activités deux jours avant. Les 25 et 26 sont retenus pour des journées de réflexion à travers des ateliers et des panels sur divers thèmes.

Le mercredi 27, journée du théâtre, une caravane est prévue quittant Dakar pour Thiès. Ainsi la cérémonie d'ouverture se fera à Mboro en présence du ministre de la culture. À noter que la troupe "Thiaada" est l'initiatrice du concept de cette année et organisatrice de l'événement.