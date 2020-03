Journée mondiale du rein : Abdoulaye Diouf Sarr pour l’accessibilité de la dialyse.

Selon un communiqué du ministère de la santé, chaque année des millions de personnes décèdent prématurément à cause d’une insuffisance rénale chronique ou des complications cardio-vasculaires qui lui sont associées, en raison d'un diagnostic tardif. Le communiqué renseigne qu’au Sénégal, les données hospitalières de janvier 2020 font état de 686 patients dialysés dans le public contre 319 en fin 2018 ; et de 273 dans le privé.







Cette affection constitue donc un réel problème de santé publique, pour tous les pays du monde, avec un taux de mortalité élevé, surtout dans les pays en voie de développement.







Cette année, la célébration de la journée mondiale du rein ce jeudi, offre alors l'opportunité d'attirer l'attention de tous sur l'importance de la maladie rénale chronique, selon Abdoulaye Diouf Sarr.







Le thème mondial de cette année porte sur « la santé rénale pour tous et partout : de la prévention au dépistage en passant par l’accès équitable aux soins ».







Ce thème, rappelle le ministre de la santé, trouve sa pertinence dans la problématique de prise en charge de cette affection dans un contexte de promotion de la couverture sanitaire universelle.







En effet, les affections rénales, même si elles sont le plus souvent silencieuses, peuvent être détectées et leur évolution ralentie, voire stoppée par des médicaments et des règles hygiéno-diététiques simples.







Face à la situation préoccupante de la pathologie rénale dans notre pays, plusieurs mesures pour améliorer la lutte contre la maladie rénale chronique ont été prises dont



l'amélioration de l’accessibilité géographique de la dialyse au niveau des capitales régionales et dans certaines grandes villes, le déploiement de ressources humaines de qualité dans les centres de dialyse avec plus de 152 agents, la gratuité de la dialyse dans le service public devenue également une réalité depuis quelques années entre autres.







Pour le le Ministère de la Santé, il est important aussi d’assurer la prise en charge correcte de certaines maladies non transmissibles qui ont comme complication l’insuffisance rénale chronique.