Journée mondiale des donneurs de sang : L’érection de centres régionaux de transfusion sanguine pour résorber le gab au niveau de la collecte

La journée mondiale des donneurs de sang a été célébrée ce vendredi 14 juin au Centre national de transfusion sanguine (CNTS). Bien vrai que des bénévoles (personnes indépendantes, Ong, associations) s’attèlent sans relâche pour alimenter les banques de sang, mais le gab subsiste toujours. En effet, le Sénégal qui a un taux de 4,5/10000, est en deçà de la norme fixée par l’Organisation mondiale de la santé (10 /1000 pour les donneurs de sang). Pour le président de l’association des donneurs bénévoles de sang, il urge d’intensifier les actions de sensibilisation et de communication pour amener les populations à donner du sang. « 66% des collectes de sang a été obtenues à travers les collectes mobiles », estime Thierno Leconte Seck. Conscient du déficit de structures de collecte et de traitement du sang au Sénégal, le ministre de la santé et de l’action sociale a annoncé l’érection de centres régionaux de transfusion sanguine sur toute l’étendue du territoire...