Journée mondiale des données personnelles : Awa Ndiaye demande au Chef de l’État d’augmenter la dotation budgétaire de la CDP

À l’instar des États-parties de la convention 108 et de la communauté internationale, le Sénégal a célébré ce 28 janvier, la journée mondiale de la protection des données personnelles. À cet égard, la commission de la protection des données personnelles (Cdp) a accueilli les élèves du Lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye pour mieux les imprégner sur les enjeux de la digitalisation de l’espace, mais aussi de l’importance d’une utilisation mature de l’internet surtout chez les jeunes.



Pour la présidente de ladite instance, Mme Awa Ndiaye, le travail de sensibilisation et de contrôle des données personnelles constitue essentiellement la mission de la Cdp depuis sa création par la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données personnelles. À cet effet, elle a rappelé la bonne coordination entre sa structure et les forces de défense et de sécurité concernant la protection des citoyens contre l’utilisation abusive de leurs informations confidentielles. D’où l’invite au Président Macky Sall d’augmenter la dotation budgétaire de la Cdp afin d’ériger des antennes dans les quatorze régions du Sénégal. « Quand je suis arrivée à la Cdp, le budget était de 200 millions de Fcfa, aujourd’hui, il est de 400 millions, mais il peut augmenter encore » a-t-elle affirmé.