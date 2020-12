À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, le président du Conseil économique, social et environnemental a tenu quelques mots aux personnes vivant avec le VIH, mais également aux acteurs sanitaires, considérant que l’occasion de se souvenir de cette journée, doit également nous faire penser à "notre commune vulnérabilité à l’échelle de notre planète".



Selon le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental, "cette journée nous permet également de nous rappeler notre commun devoir de solidarité, à l’image des Nations Unies qui ont déclaré 2021 année de croissance inédite de l’aide humanitaire, face à une population économiquement vulnérable en croissance de 40%".



Dans le contexte de la pandémie du coronavirus, qui accroît la vulnérabilité des personnes vivant avec le VIH, Idrissa Seck estime que la prise en charge spécifique des PVVIH devrait davantage être intégrée dans les réponses sanitaires et communautaires à la Covid-19.