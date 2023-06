Journée mondiale de lutte contre la désertification : Les femmes au cœur de la protection de la forêt classée de Mbao.

Le colonel Babacar Dionne, directeur adjoint des Eaux et Forêts et Chasses, le représentant du ministre de l’Environnement et de la Transition Écologique, a présidé ce 17 juin, la journée Mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette rencontre s’est tenue à la Forêt classée de Mbao, en présence de plusieurs sommités. « Cette année-ci, le thème choisi est relatif au droit d’accès des femmes à la terre. Qui connaît les difficultés liées à l’accès à la terre pour les femmes, sait bien l’importance du thème choisi cette année », a-t-il souligné. À le croire, les femmes qui ont eu à bénéficier de terres au sein de la forêt classée de Mbao, ont montré leur résilience en faisant de l’horticulture. « Cela contribue à protéger la forêt. Parce qu’il y a des plantations qui ont été réalisées et cela va faciliter la surveillance des lieux. Il faut le dire, on ne peut pas mettre un agent auprès de chaque arbre... », dira le Colonel Dionne. Il faut souligner que la forêt classée de Mbao a déjà perdu plusieurs hectares à cause de l’autoroute à péage qui la traverse. En effet, pour les besoins de la réalisation de cette infrastructure routière, l’Apix a dû déboiser 35 hectares de cette forêt.La sécheresse connaît une avancée depuis des années. Aggravée par le changement climatique et la désertification induits par les activités humaines, elle menace tous les types de pays, avec de sérieuses conséquences sur la sécurité alimentaire et le développement socio-économique ; et les perspectives ne sont pas rassurantes puisque la sécheresse pourrait toucher plus des trois quarts de la population mondiale d'ici à 2050.