Journée mondiale de la pêche : « Plus de 10.000 personnes fréquentent le marché au poisson pour assurer l'alimentation pour plus de 2 millions de personnes dans la région de Dakar » (Kadialy Gassama)

Pour magnifier les métiers rudes, beaux et nobles des artisans pêcheurs et des travailleurs de la mer, la journée de la pêche a été célébrée ce 21 novembre au marché central au poisson sous le thème « la sécurité en mer dans un contexte de changement climatique », par les communautés des acteurs de la pêche et travailleurs de la mer en présence du directeur du dit marché, Kadialy Gassama et du président de la Coalition des acteurs de la pêche. Cette journée a été l'opportunité pour discuter des différentes problématiques liées au secteur de la pêche et relever les défis qui interpellent les secteurs des pêches et de l'économie maritime.



Selon le directeur du marché au poisson, la dynamique d'exploitation des ressources halieutiques a conduit à la surexploitation de la plupart d'entre elles. Ainsi, pour renverser cette tendance défavorable, des efforts importants sont réalisés par le ministère des pêches et de l'économie afin de restaurer les écosystèmes côtiers et continentaux.



« Plus de 10 mille personnes fréquentent le marché chaque jour pour assurer l'alimentation en ressources halieutiques pour plus de 2 millions de personnes dans la région de Dakar pour une valeur commerciale de plus de 2 milliards de Fcfa par jour », dira encore Kadialy Gassama.