Journée mondiale de la liberté de la presse : Les professionnels des médias sonnent l'alerte

La Journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée ce vendredi 03 mai au centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti).

Un moment hautement symbolique, saisi par les professionnels des médias pour défendre leur cause en présence d'autorités.

Pour cette année, le thème choisi est média pour la démocratie : le journalisme et les élections en période de désinformation.

La prise en charge étant assurée par l'UNESCO depuis des années, celle-ci en profitera pour lancer sa campagne "défendre le journalisme". Ainsi dans le cadre d'un panel, les professionnels de l'information insisteront sur l'application du nouveau code de la presse pour que le métier retrouve sa place d'avant.