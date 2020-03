Journée mondiale de la Femme : L'amicale des femmes de La Poste sensibilise sur les mesures d’hygiène à appliquer contre le Covid-19.

En lieu et place de la traditionnelle cérémonie de la célébration de la journée mondiale de la Femme, l'amicale des femmes du groupe La Poste a organisé cette année une conférence publique pour sensibiliser sur les mesures d’hygiène à pratiquer afin de se protéger contre le Covid-19. La présidente des femmes Mme Séni Ndiaye de rappeler que, « cette initiative intervient suite à la décision des autorités d'interdire tout rassemblement public. Et dans cette logique , l'amicale du groupe a décidé de sensibiliser les femmes, les travailleurs de La Poste et la population notamment sur l'application des mesures d’hygiène afin de se protéger contre la maladie ». Le docteur Diagne, médecin Chef du groupe La Poste qui animait cette conférence, a invité les populations à se laver régulièrement les mains et de réduire les contacts humains »