Journée mondiale de l’environnement : sensibilisation pour améliorer la qualité de l’air dans le monde.

Le Sénégal, à l’instar de la communauté internationale, célèbre ce 5 juin de chaque année la Journée mondiale de l’Environnement (JME). Cette journée instituée par l’Organisation des Nations Unies depuis 1972, est l’occasion pour tous les pays de sensibiliser et de renforcer la responsabilité humaine dans la protection de l’environnement. Par-dessus tout, elle vise à ce que tous les peuples du monde s'approprient leur environnement et s'engagent activement dans la protection de notre planète. Pour cette édition 2019, la Chine sera le pays hôte et la ville de Hangzhou, dans la province du Zhejiang, accueillera les principaux événements. L’esplanade du stade amadou Barry de Guédiawaye a été choisie pour la célébration de cette 47ième édition qui sera co-organisée avec le Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD), le mardi 11 juin. En prélude à cette journée, des activités sportives de masse seront organisées le dimanche 9 juin 2019 à partir de 08h30 à la place de la Nation. Ce sera aussi l’occasion d’inaugurer la 6 éme station de mesure de la qualité de l’air.

Cette journée est célébrée sous le thème de la « pollution atmosphérique », et du Slogan : « De nos choix de vie, dépend la qualité de l'air que nous respirons ». l'édition de cette année exhorte les gouvernements, le secteur industriel, les transporteurs, les communautés et les individus à se réunir pour explorer les énergies renouvelables et les technologies vertes et améliorer la qualité de l’air dans le monde.