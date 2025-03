Journée mondiale de l'eau : les femmes de l’ONAS offrent un branchement social d'eau potable aux femmes de la mosquée de l’unité 14 des PA

À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau célébrée le 22 mars 2025, l'Association nationale des femmes de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ANFO) a mené une action significative en faveur de la communauté de l'Unité 14 des Parcelles Assainies. Cette initiative a consisté en l'installation d'un branchement social d'eau potable, ainsi qu'à la donation de nattes et de bouilloires en plastique à la mosquée locale, améliorant ainsi les conditions d'hygiène et de culte des fidèles, notamment des femmes.



La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de diverses personnalités, dont le maire des Parcelles Assainies, M. Djamil Sané, des représentants de l'ONAS et des membres de la communauté locale. Tous ont salué cette initiative de l'ANFO, la qualifiant de geste de solidarité et de bienfaisance en ce mois béni de Ramadan.



Dans son allocution, Mme Seynabou Diaw, présidente de l'ANFO, a exprimé sa joie et son engagement à l'occasion de cette journée dédiée à l'eau. Elle a souligné l'importance de l'accès à l'eau potable et à un assainissement adéquat, essentiels pour un meilleur cadre de vie, en particulier dans les lieux de culte. Mme Diaw a également remercié le directeur général de l'ONAS pour son soutien, permettant la réalisation de telles initiatives au service des communautés. Elle a conclu en appelant à une collaboration renforcée pour sensibiliser les populations à l'importance de préserver les infrastructures d'assainissement.



Le porte-parole de l'imam de la mosquée de l'unité 14, M. Massamba Mbow, a exprimé la gratitude des fidèles envers l'ANFO et l'ONAS pour cette action bénéfique. Il a également remercié le maire, M. Sané, pour son implication dans la réalisation de ce projet, ainsi que l'équipe de l'ONAS pour leur sensibilité à la question de l'assainissement.



Quant au maire des Parcelles Assainies, M. Djamil Sané, il a exprimé sa reconnaissance envers l'ONAS, en particulier envers son directeur général, M. Séni Diène, et Mme Diaw pour leur travail exceptionnel. Il a souligné que l'assainissement demeure un défi majeur pour de nombreux Sénégalais et que, bien que ce ne soit pas une compétence directe des communes, la collaboration avec l'ONAS est essentielle.