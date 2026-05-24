Journée mondiale de l’Afrique : la prestation XXL d’Ismaïla Lô à Genève

C’est dans une salle comble de L'Alhambra que l'artiste Ismaïla Lô, surnommé le « Bob Dylan africain », a livré une prestation XXL à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’Afrique et du Printemps de la Francophonie.
En présence du représentant Permanent de l'Organisation Internationale de la Francophonie auprès des Nations -Unies à Genève et à Vienne, Henry Monceau, du secrétaire général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, du ministre sénégalais de la Santé, Ibrahima Sy, ainsi que de plusieurs ambassadeurs africains établis à Genève, des artistes suisses, britanniques et sénégalais se sont succédés sur la scène pendant plusieurs tours d'horloge (19h30 à 23h).
La cantatrice Mahawa Kouyaté a également apporté une touche particulière à cette soirée culturelle. Dans un premier temps, elle a partagé la scène avec sa fille cadette Fanta Soumboulou dans un duo aux sonorités rappelant les grandes familles griotiques africaines. Elle a ensuite rejoint Ismaïla Lô pour une prestation saluée par le public.
Au cours du spectacle, des titres emblématiques comme "Africa", "Tajabone" et "Fanta Diallo" ont été revisités par l’artiste et ses musiciens, au grand bonheur des mélomanes nostalgiques venus nombreux assister au concert.
La jeune chanteuse, Sénégalo-Suisse Eva Liza, de son vrai nom Awa Ciss a gratifié du public d'une excellente prestation,accompagnée d'une belle chorégraphie avec ses danseuses.
La chanson "Ndiawar", pourtant réclamée avec insistance par le public nostalgique, n’a pas pu être interprétée en raison des contraintes de temps et du règlement imposé par les responsables de la salle.
Malgré cela, Ismaïla Lô a promis de revenir prochainement à Genève pour retrouver son public.
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