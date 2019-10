Journée mondiale de La Poste : Abdoulaye Bibi Baldé engage son groupe dans l’ère de l'innovation

Le Sénégal, à l’instar de la communauté internationale, a célébré ce mercredi 9 octobre la journée mondiale de la Poste. Une célébration qui a débuté avec l’organisation des activités de don de sang, et une journée portes ouvertes. Ce cadre d’échanges a réuni tous les acteurs du monde postal autour du thème ‘‘La Poste : livrer du bien au monde entier.’’ Il a aussi permis de jeter un regard rétrospectif sur le système de la poste au Sénégal et de décliner les nouveaux chantiers qui sont en train d’être menés. Présidant le forum ouvert à cette occasion, le directeur de cabinet du ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Mor Ndiaye Mbaye, a exhorté les organismes postaux « à proposer aux clients des produits adaptés à leurs besoins ». À en croire le directeur général Abdoulaye Bibi Baldé, La Poste est engagée dans un système de modernisation à grande échelle qui a permis au groupe de conserver son aura dans un contexte marqué par la démocratisation de l’espace numérique. Face à la concurrence et la pléthore de services de transferts d’argent qui investissent les flux financiers, le directeur général d’indiquer qu’ « il n’y a pas mille solutions : il faut nous ajuster, faire plus de la qualité ». Avant de clôturer les activités, le dg a procédé à la décoration des cinq meilleurs postiers qui se sont distingués au cours de l’année.