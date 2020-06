Journée mondiale contre la désertification : un vaste programme de reboisement en chantier.

Le Sénégal a célébré à l’instar de la communauté internationale, la journée mondiale contre la désertification. Les autorités du ministère de l’environnement et du développement durable, dans une cérémonie sobre due au contexte, ont procédé à la plantation de quelques variétés d’arbres dans la cour du ministère. Le Secrétaire Général Amadou Lamine Guissé qui avait à ses côtés la représentante du Directeur de l’Agence Générale de la Grande Muraille Verte et l'Agence Sénégalaise de la Reforestation, a révélé qu’un grand projet de reboisement est en cours.

« À l’heure où je vous parle, le Directeur des eaux et forêts Baïdy Ba et Aly Haidar sont en mission pour identifier les zones qui devront accueillir un vaste programme de reboisement ».

Le thème de cette journée internationale portait sur les liens entre la consommation, la production et la terre avec comme slogan « aliments, fourrages, fibres, production et consommation durable. »