Journée mondiale : La radio, ce médium qui se rapproche chaque jour de la société

La radio est célébrée ce mercredi 13 février dans le monde entier. Au Centre d'Études des Sciences et Techniques de l'Information, un panel est organisé avec comme thème pour cette année : dialogue, tolérance et paix.

Cependant au fil des années, la radio a connu une révolution à cet instant où l'image s'ajoute au son. Une innovation qui vient à son heure, selon le journaliste Mbaye Seyni Mbaye, conviction appuyée par Erick Gnimani qui s'y connaît en audiovisuel. Cependant la radio est de plus en plus proche de la société. À chaque citoyen, ses préférences dans les programmes proposés. Ainsi compte tenu de cette importance, elle doit veiller à la qualité de ses ressources humaines pour être plus objectif dans le traitement de l'information, mais aussi pour pouvoir s'adapter à tout type de situation, surtout en cette période de campagne électorale avec les violences notées.