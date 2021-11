Journée internationale des droits de l’enfant 2021 : le ministre de la protection des enfants appelle à maintenir le cap de la vigilance et de la performance

Le Sénégal, à l’instar de la communauté internationale, commémore, ce 20 novembre, le 32ème anniversaire de la Convention des Nations-Unies relative aux Droits de l’Enfant, adoptée le 20 novembre 1989.

Cet évènement nous offre l’occasion de faire le bilan des avancées en matière de protection des enfants, mais également d’analyser les défis à relever pour assurer leur bien-être dans la perspective de l’émergence en 2035, conformément aux orientations définies par le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky SALL.

Cette année, la cérémonie officielle sera célébrée à Kaffrine à travers une session de dialogue avec les organisations féminines, les acteurs de la protection de l’enfant et la pose de la première pierre d’une case des tout-petits, inscrite dans les 230 infrastructures de Développement Intégré de la Petite Enfance (DIPE) à construire par le Projet Investir dans les Premières Années pour le Développement Humain au Sénégal (PIPADHS), dont 66 cases des tout-petits, 150 classes préscolaires à l’élémentaire et 14 daara préscolaires publics.

La célébration sera également marquée par une forte participation des enfants, sous la supervision de mon département, au marathon de Eiffage Sénégal, prévu les 20 et 21 novembre 2021 et placé sous le signe de la promotion des droits de l’Enfant.

Par ailleurs, le Sénégal participe activement, en mode virtuel, aux évènements internationaux connexes, notamment, la 38ème session ordinaire du Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant (du 15 au 26 novembre) et le 4éme Congrès mondial sur la justice juvénile avec les enfants (15 au 19 novembre).

Je saisis, alors, cette opportunité pour magnifier encore le travail remarquable de tous les acteurs de la protection de l’enfant : Institutions, Organisations de la société civile et Partenaires techniques et Financiers.

J’adresse à tous, les remerciements du Gouvernement et appelle à maintenir le cap de la vigilance et de la performance pour une meilleure protection des enfants, axe majeur de la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant (SNPE) dont l’évaluation à mi-parcours est en cours.

La marche vers l’émergence en 2035 avec et pour les enfants, convoque de tous les acteurs, une meilleure coordination des interventions, en plus d’une mutualisation et une rationalisation des ressources pour l’intérêt supérieur et le bien-être de tous les enfants.

Bon anniversaire et bonne fête à tous les enfants, garçons et filles, du Sénégal, d’Afrique et du monde.

Fait à Dakar, le 20 novembre 2021

Madame Salimata Diop DIENG

Ministre de la Femme, de la Famille,

du Genre et de la Protection des Enfants