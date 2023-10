Journée internationale de la géo-diversité : "Le patrimoine géologique est un héritage que nous devons transmettre aux générations futures", Ibrahima Guèye, Sg du ministère des mines.

Le ministère des mines et de la géologie a célébré la 3ème édition de la journée internationale de la géo-diversité, ce Vendredi 06 Octobre à l'auditorium de la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng.

Une occasion pour sensibiliser le public et les acteurs sur l'impératif de conservation de notre patrimoine géologique et surtout sur l'impact socio-économique qui pourrait découler de son utilisation, mais également célébrer la richesse et la diversité de notre planète.



Le thème choisi pour cette édition 2023 porte sur "la valorisation des géosites, une opportunité de développement multisectorielle pour le Sénégal". À en croire Ibrahima Guèye, secrétaire du ministère des mines et de la géologie, le thème choisi revêt une dimension symbolique. "Le thème s'inscrit en droite ligne du projet d'envergure nationale dénommé valorisation du patrimoine national du Sénégal initié par le ministère des Mines et de la géologie qui a mis en place une stratégie d'identification et de sécurisation des sites exceptionnels depuis 2020 visant à conserver et à valoriser le patrimoine géologique du pays. Ce projet permettra à coup sûr, d'apporter une réponse durable aux lancinantes questions de destruction et de dégradation de nos structures géologiques avec une importance majeure accordée à la pédagogie, à la science, à l'économie et à la culture", a-t-il relaté en jugeant que la préservation du patrimoine géologique devient une responsabilité voire une obligation pour les administrations et la société en général. "Constituant l'ensemble des éléments géologiques uniques et les plus représentatifs de l'histoire géologique, le patrimoine géologique est un héritage que nous devons transmettre aux générations futures", a insisté Ibrahima Guèye.



La représentante de l'Unesco au Sénégal, madame Maha Sall venue assister à la cérémonie, a réitéré l'engagement de l'Unesco à accompagner le Sénégal dans le processus de protection et de valorisation de son patrimoine géologique lors de sa prise de parole en sensibilisant sur la préservation du patrimoine géologique qui est actuellement menacé à travers l'extraction minière, la déforestation, l'urbanisation croissante et le changement climatique. "Préserver la géo-diversité c'est préserver le témoin de l'histoire de la terre. Comprendre et faire connaître les processus géologiques afin d'explorer le passé, nous permet de mieux nous préparer un avenir imprévisible et d'éclairer la gestion durable de nos terres, de nos rivières, de nos océans et permet de mieux nous adapter", a affirmé Maha Sall devant les acteurs.