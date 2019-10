Journée internationale de la femme rurale à Thiokhole : Ndèye Saly Diop Dieng appelle les femmes à un changement de comportement dans leurs activités économiques.

Le village de Thiokhole dans le Notto Diobass (Thiès) a abrité la journée internationale de la femme rurale. "La femme rurale autrement", c'est le thème de cette édition 2019. En effet, cette initiative a pour objectif d'encourager le leadership féminin. Et, permet d'identifier et de mesurer les progrès réalisés par les femmes, mais aussi les contraintes de ces dernières pour l'émergence. D'après le ministre de la femme, de la famille du genre et de la protection de l'enfance, Ndèye Saly Diop Dieng, " nous invitons les femmes au changement de comportement dans vos activités génératrices de revenus".